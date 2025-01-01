За июль в Перми демонтировали 19 незаконных объектов Большинство были расположены в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

В июле МКУ «Содержание муниципального имущества» провело принудительный демонтаж 19 нелегальных сооружений на территории Перми, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Индустриальном районе были ликвидированы: открытая автостоянка на ул. Кавалерийской, пара торговых лотков на ул. Стахановской, ещё два лотка на шоссе Космонавтов и один на ул. Гатчинской. Кроме того, на шоссе Космонавтов был демонтирован торговый павильон.

В Свердловском районе по ул. Героев Хасана убрали пункт шиномонтажа, в Дзержинском районе — автомойку на ул. Ветлужской и торговый лоток на ул. Пожарского. В Ленинском районе демонтировали три рекламные стелы на ул. Спешилова, три рекламных флагштока на ул. Окулова, а также два торговых лотка на ул. Ленина. В Кировском районе на ул. Адмирала Ушакова был убран торговый киоск.

В мэрии напомнили, что на постоянной основе осуществляют деятельность по выявлению и сносу несанкционированных рекламных конструкций и объектов торговли. Представители районных администраций организуют регулярные проверки, принимая во внимание жалобы горожан.

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