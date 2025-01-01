В июле Пермь лидировала в РФ по числу введённых в продажу новостроек И была третьей по площади продаваемого жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2025 года в крупнейших городах России, с численностью населения более 1 млн человек, начались продажи в 28 новых жилых комплексах на первичном рынке. Анализ данных платформы bnMAP.pro показал, что Екатеринбург лидирует по общей площади продаваемого жилья в новостройках, за ним следуют Санкт-Петербург и Пермь. При этом Пермь заняла первое место по число введённых в строй объектов.

Так, Екатеринбург запустил продажи пяти проектов, включающих пять зданий, с предложением 2,8 тыс. квартир общей площадью 132,4 тыс. кв. м. Санкт-Петербург — пять проектов с восемью зданиями и 1,9 тыс. объектов на 77,9 тыс. кв. м. Пермь — шесть новых проектов с девятью зданиями, включающих 1,5 тыс. квартир общей площадью 74 тыс. кв. м.

По информации аналитиков, в июле в мегаполисах было представлено 10,2 тыс. новых объектов недвижимости, что на 18% больше, чем в июне. Общая площадь проектов нового жилья составила 482,2 тыс. кв. м, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вопреки общей тенденции, в Москве появился только один новый проект с одним зданием на 286 квартир общей площадью 15,1 тыс. кв. м. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Омске новых проектов не стартовало.

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