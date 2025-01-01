В Пермском крае 5 августа прогнозируют грозу И сохранится высокий уровень пожарной опасности Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 5 августа в отдельных районах Пермского края прогнозируются грозы, при этом сохранится высокий уровень пожарной опасности (4-й класс).

Ввиду ожидаемых неблагоприятных метеоусловий Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно советует при грозе немедленно отключить все электроприборы от питания и строго следовать правилам противопожарной безопасности.

Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, избегать резких изменений направления движения и экстренного торможения, учитывать состояние дорожного покрытия при вождении.

Во время грозы крайне нежелательно находиться на улице или в поездках. Рекомендуется найти укрытие в здании или помещении и оставаться там до окончания грозы.

Для вызова экстренных служб используйте следующие номера телефонов: «01» (со стационарного телефона), «101» или «112» (с мобильного телефона). Вызов бесплатный.

Также доступен «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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