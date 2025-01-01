За неделю в водоёмах Пермского края погибли четыре человека А с начала купального сезона число жертв достигло 23 Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Диана Паршукова, представитель пресс-службы краевого управления МЧС, за прошлую неделю в Прикамье было зарегистрировано шесть инцидентов на воде.

В частности, 29 июля трагический случай произошёл с женщиной в устье реки Гайва. 1 августа на реке Чусовой погиб мужчина, а 2 августа ещё один утонул в акватории реки Кама в районе Добрянки.

Трагически завершилось купание для 17-летнего юноши в Березниках на неофициальном пляже. 1 августа подросток самостоятельно отправился купаться на реку Ленву и исчез. Его тело обнаружили лишь 3 августа. По предварительным данным, причиной гибели стало утопление.

По словам Дианы Паршуковой, с начала купального сезона в водоёмах региона погибли 23 человека, включая пятерых детей.

Главными факторами, приводящими к трагедиям, являются купание в местах, не предназначенных для этого и представляющих опасность, плавание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие навыков плавания и оставление детей без присмотра у воды.

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