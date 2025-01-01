В МЧС объяснили столб чёрного дыма у Мотовилихинского пруда в Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Главное управление МЧС по Пермскому краю предоставило разъяснения касательно чёрного дыма, замеченного возле Мотовилихинского пруда в Перми.

Информация о пожаре появилась в социальных сетях днём 4 августа. Очевидцы опубликовали видео, где густой чёрный дым поднимается над деревьями. Вскоре краевое ГУ МЧС внесло ясность в ситуацию.

Выяснилось, что возгорание случилось в районе Запруда, недалеко от Мотовилихинского пруда. Сигнал о происшествии поступил около 13:25. На ул. Бузинскую, где произошло возгорание, направили четыре машины спецтехники и 11 спасателей.

Когда прибыли первые пожарные, горело заброшенное двухэтажное здание. В результате пожара никто не пострадал. Пожар был полностью потушен в 13:55, сообщили в ведомстве.

После случившегося специалисты регионального ГУ МЧС начали расследование для установления причин и обстоятельств возникновения пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.