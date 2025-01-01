Более 100 домов в Перми из-за ремонта останутся без воды В «Новогор-Прикамье» назвали адреса отключений Поделиться Твитнуть

В период с 4 по 10 августа в Перми более сотни жилых зданий столкнутся с временным прекращением подачи холодной воды. «Новогор-Прикамье» сообщает, что отключения затронут пять районов города и связаны они с проведением аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ.

Так, в Ленинском районе 4 августа с 10:00 до 15:00 без воды оставались дома по адресам: 25-го Октября, 22а, 22б, 24; Екатерининская, 48, 52; Максима Горького, 27; Пермская, 46.

В Мотовилихинском районе 4 августа с 10:00 до 14:00 было прекращено водоснабжение по адресам: б. Гагарина, 70, 70а, 70б. А 5 августа с 9:30 до 19:30 отключение затронет дома по б. Гагарина (101, 103, 103А и др.) и улицам Крупской (76, 78, 78А и др.) и Ушинского (1, 3, 7, 9).

В Дзержинском районе 5 августа с 9:00 на 24 часа отключат воду в домах по улицам Букирева, Генкеля, Дзержинского, Ленина, Сергея Данщина и Сухобруса. А 6 августа с 9:00 до 19:00 воды не будет на Кронштадтской, 4, 6 и Плеханова, 61. 9 августа с 10:00 до 10:00 10 августа отключение затронет дома на улицах Крылова и Пушкина.

В Свердловском районе 5 августа с 9:30 до 19:30 из-за аварийных работ на Самаркандской, 32 прекратится подача холодной воды по улицам Балхашской, Горловской и др., включая Самаркандскую и Старцева.

В Орджоникидзевском районе 9 августа с 9:00 до 9:00 10 августа отключение пройдёт в домах по улицам Бумажников, Евгения Пузырёва, Корсуньской, Мозырьской, Оршанской, Пинской, Сестрорецкой и Сухумской. Номера домов опубликованы на сайте «Новогора-Прикамье» в разделе «Отключения».

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