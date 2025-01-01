Дмитрий Махонин оценил работу пермского филиала НПО «Курганприбор» Губернатор посетил завод в рамках рабочего визита Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в филиал «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор», где изучил достижения предприятия за последний год, обсудил его перспективы на будущее, а также осмотрел механические цеха и встретился с сотрудниками завода.

Напомним, АО «НПО «Курганприбор», ранее находившееся в процедуре банкротства, выкупил ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в 2023 году. Своё активное развитие завод начал с помощью поддержки государства и промышленных предприятий. В данный момент на заводе идёт модернизация производства, появляется современное оборудование, а также привлекаются опытные специалисты.





«Сейчас уже установлено и подключено 203 единицы оборудования, ожидаем ещё 89 единиц нового оборудования, в том числе обрабатывающего, для нанесения гальванических покрытий и для очистки гальванических стоков замкнутого цикла, чтобы не сбрасывать отработанные стоки в канализационные сети. За минувший год филиал увеличился от 880 человек до 1957, средняя зарплата превысила 100 тыс. руб.», — поделился Константин Дьяконов, директор филиала «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор».





По словам Дмитрия Махонина, в данный момент на предприятии трудоустроено около 2 тыс. человек, при этом штат до конца года должен увеличиться ещё на 600 сотрудников.





«Уверен, что такие глобальные изменения на предприятии позволят выполнить задачи в срок, а также увеличить число заказов», — добавил Дмитрий Махонин.





Кроме того, Махонин вручил работникам завода благодарственные письма за вклад в развитие промышленности региона, а также за многолетний труд.

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