В Прикамье Роспотребнадзор открыл горячую линию для помощи в подготовке детей к школе Она будет доступна до начала сентября Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Пермском крае, как и по всей России, близится новый учебный год. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по региону организовало горячую линию по вопросам подготовки школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 4 августа эксперты отвечают на вопросы о детской одежде, обуви, игрушках, канцелярии, питании и правилах.

Телефоны и адреса консультационных центров есть на сайте Роспотребнадзора. Круглосуточно работает единый консультационный центр по номеру 8 800 555 49 43 (бесплатно).

Советы по выбору школьной формы, рюкзаков, организации рабочего места и режима дня доступны также на сайтах ведомства.

Горячая линия будет работать месяц — до 4 сентября

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