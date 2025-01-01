Мемориал ветеранов войны в Прикамье облюбовали шумные компании Они мусорят и ломают скамейки Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Александра Русанова

Жители п. Чёрное Соликамского округа Пермского края обратились к главе округа Александру Русанову с жалобой на ночные сборища у мемориального комплекса, посвящённого участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и немецким трудармейцам. По словам жителей, после этих посиделок на территории мемориала остаются горы мусора в переполненных урнах и сломанные скамейки. При этом виновных найти невозможно, так как система видеонаблюдения вышла из строя после удара молнии.

Как сообщил глава округа в своём Телеграм-канале, на днях специалисты восстановили систему видеонаблюдения. В настоящее время за территорией мемориала следят три камеры.

«Планируем подключить их к единой соликамской системе наблюдения. С 1 августа у телестены круглосуточно дежурит оператор, который при необходимости передаёт информацию о правонарушениях в экстренные службы. Также оснащаем видеонаблюдением лыжную базу «Снежинка», «Слободу солеваров», причал и благоустраиваемые скверы», — отметил Русанов.

фото из тг-канала Александра Русанова

Он подчеркнул, что наличие единой системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта позволит повысить безопасность общественных мест в округе. Благодаря ей уже удалось предотвратить несколько актов вандализма, предотвратить угон транспортного средства и выписать штрафы за различные нарушения.

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