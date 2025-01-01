В Дзержинском районе Перми начали строить новый канализационный коллектор Он обеспечит возможности для дальнейшего развития территории Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Компания «Новогор» начала возведение нового канализационного коллектора на территории Дзержинского района Перми. Реализация проекта сети водоотведения будет осуществлена в два этапа. Первый — от пл. Гайдара вдоль ул. Локомотивной. Далее трасса пройдёт параллельно ул. Строителей до пересечения с ул. Углеуральской. На пл. Гайдара уже ведутся подготовительные работы.

Сооружение современного сборного коллектора обусловлено необходимостью повышения пропускной способности системы водоотведения. Это обеспечит возможности для дальнейшего развития района, подключения новых зданий к инженерным сетям, включая возводимую многофункциональную спортивную арену на ул. Локомотивной.

Прокладка новой канализационной системы выполняется преимущественно традиционным открытым способом. Под железнодорожными путями участок коллектора будет проложен методом горизонтально-направленного бурения, что позволит избежать разрытия поверхности.

ООО «Новогор-Прикамье»

В «Новогоре» отметили, что в строительстве трубопровода применяются современные, износостойкие материалы, устойчивые к газовой коррозии, характерной для железобетонных канализационных сетей. Часть участков будет выполнена из стеклокомпозитных труб, другие — из полиэтилена низкого давления. Диаметр коллектора варьируется от 300 до 600 мм. Общая протяжённость составит около 900 м. До конца текущего года планируется установка 14 смотровых колодцев для обслуживания новой сети.

Общая стоимость строительных работ оценивается в 102 млн руб. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы компании «Новогор-Прикамье» 2025 года.

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