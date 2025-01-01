Директора пермского бюро судебных экспертиз осудят за мошенничество на 4 млн рублей Уголовное дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование дела против руководителя некоммерческой организации. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в мае 2024 года обвиняемый предложил истцу по делу в Арбитражном суде Удмуртии составить за деньги нужные заключения строительной и проектной экспертиз. Суд назначил экспертизу в его организации, но сам он не был экспертом.

Потерпевший сообщил о его предложении в Управление ФСБ по региону, а далее действовал под контролем сотрудников ведомства.

Обвиняемый два месяца обманывал потерпевшего, утверждая, что может повлиять на экспертов, которые ему не подчинялись и не работали в его организации.

В июле 2024 года злоумышленника задержали после получения 4 млн руб. от потерпевшего. Задержание провели сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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