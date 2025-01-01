Власти объяснили ситуацию с подозрительным самолётом в небе над Пермским краем Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало появление в небе летательного аппарата, вызвавшего беспокойство у местных жителей.

Утром 4 августа в пермских Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлен подозрительный низколетящий самолёт в небе над Горнозаводском.

Представители Минтербеза сообщили корреспонденту perm.aif.ru, что заснятый объект — это самолёт АН-2, и его полёт был заранее согласован с Росавиацией.

Издание напоминает, что в начале июля обеспокоенные жители Пермского края и Удмуртии уже сообщали о появлении в небе нескольких неопознанных летательных аппаратов в приграничной зоне. Тогда представители власти заверили, что это были легкомоторные самолёты, а не беспилотники, и они не представляют угрозы.

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