В ТЦ «Новая столица» в Перми закрылся детский центр Договор аренды расторгнут весной 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Бронникова

В Перми в ТЦ «Новая столица» по адресу: ул. Мира, 37, закрылся детский игровой центр, ранее располагавшийся на пятом этаже. Как сообщили «Новому компаньону» в управляющей компании торгового центра, договор аренды с детским центром был расторгнут весной 2025 года.

В УК «Новая столица» отметили, что собственник помещения в настоящее время не раскрывает дальнейшие планы.





При этом, согласно данным 2ГИС, ранее в ТЦ «Новая столица» на пятом этаже был расположен детский игровой центр «Город П». По информации геосервиса, «сейчас этот филиал временно закрыт, но вернётся к работе через некоторое время».





О закрытии написали и создатели центра в соцсетях в мае этого года. По их словам, закрытие временное и связано с ремонтными работами, модернизацией и пополнением ассортимента. Отмечается, что дату открытия собственники сообщат заранее.

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