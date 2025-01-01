Пермский край занял 20-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог Эксперты оценили состояние дорожной сети регионов России за 2024 год Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Эксперты РИА Новости оценили качество дорог в российских регионах в 2024 году, которое проводилось на основе данных Росстата и Росавтодора. Лидерами рейтинга стали Москва и Ханты-Мансийский округ, в аутсайдерах оказались Архангельская и Кировская области. Для оценки эксперты использовали долю дорог, соответствующих нормам, от общей протяжённости дорог в регионе на конец 2024 года.

В Пермском крае 65,5% дорог соответствовали требованиям безопасности. Плотность дорог с твёрдым покрытием составила 148,5 км на 1000 кв. км.

Исследование показало, что качество дорог остаётся важной проблемой в стране. 45,2% региональных дорог не соответствуют нормам. Ситуация различается в зависимости от региона, что обусловлено климатом, экономикой и управлением.

В среднем по России 54,8% дорог отвечают требованиям, что немного выше, чем в прошлом году. В 44 регионах этот показатель ниже среднего по стране. Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга очень велик.

Хуже всего ситуация сложилась в Архангельской области, где только 16,9% дорог соответствуют нормам. Однако в регионе наблюдается положительная динамика.

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