Житель Прикамья откликнулся на объявление о торговле на бирже и потерял 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Губахи, стремясь к быстрому обогащению, стал жертвой мошеннической схемы и потерял свыше 1 млн руб., сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В апреле текущего года 46-летний мужчина увидел в интернете рекламное объявление, предлагающее дополнительный заработок через торговлю на бирже. Перейдя по ссылке, указанной в объявлении, он получил телефонный звонок от девушки, представившейся финансовым экспертом, которая предложила продолжить общение в мессенджере.

В ходе дальнейшей переписки его убедили сделать первоначальный взнос на счёт брокерской платформы, обещая скорую прибыль. Таким образом, аферисты выманили у него первые 10 тыс. руб. Чтобы укрепить доверие, мошенники вернули часть денег, выдав это за прибыль. Одурманив жертву удачной сделкой, злоумышленники стали уговаривать вкладывать более крупные суммы, обещая значительное увеличение капитала.

В течение месяца мужчина перевёл более 1 млн 200 тыс. руб. Осознав, что не может самостоятельно вывести доход и вернуть свои деньги, он обратился в правоохранительные органы.

В межмуниципальном отделе МВД России «Губахинский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся расследование.

Полиция призывает граждан проявлять осторожность и соблюдать простые правила безопасности. «Не соглашайтесь на сомнительные предложения о заработке, особенно от незнакомых лиц. Не участвуйте в биржевых и инвестиционных проектах, не имея специальных знаний. Помните, что лёгких денег не бывает», — говорится в обращении МВД.

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