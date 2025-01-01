Пермский ТРК значительно увеличит сегмент мужской одежды Площадь магазина KANZLER вырастет почти в два раза Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Кондратово"

Во второй половине 2025 года в пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» увеличится сегмент мужской одежды и обуви, сообщили в пресс-службе ТРК.

Началом этого процесса станет почти двукратное увеличение площади магазина KANZLER, расположенного на третьем этаже первой очереди комплекса. Ремонтные работы уже идут полным ходом, и обновлённый магазин планирует вновь открыться в октябре.

Осенью 2025 года также запланировано открытие крупного магазина во второй очереди ТРК. Этот магазин представит новую для Перми сеть, специализирующуюся на спортивной обуви и одежде, а также на вещах в стиле casual для мужчин и женщин. Детали об этом магазине в ТРК расскажут в августе, после того как помещение будет передано новому арендатору.

По словам руководителя отдела недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, увеличение предложения мужской одежды было запланировано заранее, так как концепция ТРК «СемьЯ» предусматривает наличие двух-трёх подобных магазинов. В будущем возможно заключение договора аренды ещё с одним крупным ретейлером.

Жданова отметила, что классическая мужская одежда, в отличие от женской, демонстрирует устойчивый спрос. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте одежды в стиле casual.

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