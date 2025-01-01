За неделю в ДТП в Перми пострадали 17 человек В том числе пятеро детей Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Перми / t.me/gai_perm

С 28 июля по 3 августа в Перми зафиксировано 13 автомобильных аварий, в результате которых пострадали 17 человек, включая пятерых детей. Все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, сообщает городская ГАИ.

Было установлено 37 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. 40 водителей управляли автомобилем без водительских прав. Зарегистрировано 19 случаев нарушений, связанных с выездом на встречную полосу, и около сотни случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Также зафиксировано 100 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Дорожная полиция обращается к жителям города с просьбой соблюдать правила дорожного движения, помнить о личной безопасности и безопасности окружающих.

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