Суд отказал мэрии Перми в иске к владельцу Центрального рынка Администрация добивается сноса торгового объекта на шоссе Космонавтов, 20 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация города Перми проиграла дело против Реваза Шенгелии, собственника территории, где расположен Центральный рынок. Как следует из материалов Арбитражного суда Пермского края, департамент земельных отношений мэрии пытался добиться освобождения земельного участка по адресу ш. Космонавтов, 20, от торгового объекта, включающего магазины Gold smoke и «Антиквариат».

Городские власти, напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», утверждали, что размещение данного комплекса на участке площадью 741 кв. м противоречит действующему земельному законодательству, поскольку, согласно кадастровой карте, разрешенное использование земли — под жилую застройку.

Изначально истец просил суд наложить обеспечительные меры, чтобы запретить Росреестру вносить какие-либо изменения в ЕГРН относительно параметров участка, однако в этом было отказано. В конечном итоге 30 июля суд полностью отклонил иск департамента земельных отношений. Полный текст решения суда пока не доступен.

Реваз Шенгелия является руководителем и основателем ООО «Торговый комплекс «Центральный», которое управляет Центральным рынком в Перми. В последнее время в отношении как самого Реваза Шенгелии, так и его компании, было подано несколько исков, связанных с использованием земли вокруг рынка. Некоторые из этих исков были удовлетворены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.