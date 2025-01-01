Бастрыкин заинтересовался ситуацией с матерью-одиночкой из аварийного барака в Прикамье
Следователи завели уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Соликамска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчёт по уголовному делу, начатому после жалобы жительницы Соликамска о нарушении её прав на жильё. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В социальной сети ВКонтакте, в аккаунте приёмной Александра Бастрыкина, появилось сообщение от жительницы Пермского края о продолжающихся проблемах с её жилищными правами. Женщина, как мать-одиночка, с 1985 года стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Однако в прошлом году выяснилось, что её сняли с учёта, а документы утеряны. Сейчас она живёт в аварийном доме барачного типа, построенном в 1954 году, по договору социального найма. Её обращения в разные органы власти не дали результатов.
Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на эту ситуацию и взял её под контроль в центральном аппарате ведомства. По этому факту местные следователи завели уголовное дело по статье о халатности.
Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следкома по региону Дениса Головкина предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела, учитывая все обстоятельства, изложенные в обращении.
Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение этого поручения.
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