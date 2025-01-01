Бастрыкин заинтересовался ситуацией с матерью-одиночкой из аварийного барака в Прикамье Следователи завели уголовное дело по факту нарушения прав жительницы Соликамска Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчёт по уголовному делу, начатому после жалобы жительницы Соликамска о нарушении её прав на жильё. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В социальной сети ВКонтакте, в аккаунте приёмной Александра Бастрыкина, появилось сообщение от жительницы Пермского края о продолжающихся проблемах с её жилищными правами. Женщина, как мать-одиночка, с 1985 года стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Однако в прошлом году выяснилось, что её сняли с учёта, а документы утеряны. Сейчас она живёт в аварийном доме барачного типа, построенном в 1954 году, по договору социального найма. Её обращения в разные органы власти не дали результатов.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на эту ситуацию и взял её под контроль в центральном аппарате ведомства. По этому факту местные следователи завели уголовное дело по статье о халатности.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следкома по региону Дениса Головкина предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела, учитывая все обстоятельства, изложенные в обращении.

Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение этого поручения.

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