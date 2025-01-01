Алёна Бронникова Власти принудительно снесли рекламные конструкции автосалонов на Спешилова Владельцы установили их без необходимых разрешений Поделиться Твитнуть

Администрация Ленинского района Перми отчиталась о принудительном демонтаже незаконных рекламных конструкций. Согласно опубликованным фотографиям на сайте мэрии, речь идёт о стелах, принадлежащих автосалонам в Камской долине. Они информировали о выкупе, техническом обслуживании и ремонте автомобилей.

«В ходе регулярного мониторинга территории сотрудники администрации Ленинского района выявили размещение рекламных конструкций по ул. Спешилова, 101, установленных без необходимых разрешений на установку и эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Владельцев уведомили о необходимости демонтировать конструкции в добровольном порядке, однако требования не были исполнены. В связи с этим глава администрации распорядился снести спорные объекты принудительно.

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