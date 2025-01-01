В Прикамье подросток случайно сжёг 180 тонн сена Он играл с петардами, одна из которых попала в ангар Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В с.Богородске Пермского края неосторожность подростка привела к уничтожению ангара с большим запасом сена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По данным ведомства, причиной пожара стала петарда, запущенная подростком, которая случайно попала внутрь ангара. Огонь охватил территорию в 750 кв м. Несмотря на быстрое реагирование со стороны пожарных, здание и всё находившееся в нем сено (180 тонн) были полностью уничтожены. Нанесённый ущерб оценивается как значительный.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По факту случившегося дознаватель МЧС инициировал уголовное дело. В МЧС подчеркнули, что вина подростка была доказана в ходе следствия, и теперь он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних. Детали статьи, по которой ведется расследование, не разглашаются.

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