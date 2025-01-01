В Прикамье нашли поддельное сливочное масло в магазинах «Маяк» Фальсификат производили компании «Касленд» и «Удмуртское молоко» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В Пермском крае компанию «Восторг 52», управляющую сетью «Маяк», оштрафовали за нарушения правил торговли и фальсифицированную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В апреле этого года ведомство провело проверки в магазинах «Маяк» в Пермском крае. Из отобранных проб масла в двух образцах выявили фальсификацию. Поддельное масло было произведено компаниями «Касленд» (Московская область) и «Удмуртское молоко» (Удмуртская Республика).

После обнаружения фальсификата руководство компании «Восторг 52» не предприняло мер для предотвращения вреда от этой продукции и не согласовало план действий с Россельхознадзором. В итоге компания получила штраф. Его сумма не уточняется.

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