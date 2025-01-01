С начала года в Индустриальном районе Перми демонтировали почти 30 гаражных боксов Чиновники признали их самовольно установленными сооружениями Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Индустриального района Перми

С начала 2025 года в Индустриальном районе демонтировали 55 самовольно установленных объектов, включая 29 гаражей и 26 ограждений. В администрации посчитали, что они ухудшают внешний вид города, могут препятствовать строительству или стать источником складирования мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Районная администрация выявляет такие объекты, регистрирует их и уведомляет владельцев о сносе. Если владелец не найден или не убирает объект добровольно, администрация демонтирует их принудительно.

Информацию о сносе незаконных объектов можно получить в отделе благоустройства районной администрации: ул. Мира, 15 (каб. 305) и по телефону 227-91-74.

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