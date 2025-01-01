Власти Пермского края направят 259 млн рублей муниципалитетам на развитие самозанятости Финансовую поддержку получат 43 муниципальных образования региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов Пермского края выпустило указ о выделении субсидий муниципалитетам для мотивации роста числа самозанятых и увеличения налоговых поступлений от их деятельности. Объём дотаций установлен в соответствии с постановлением краевого правительства.

Основными получателями средств станут Пермь (119,5 млн руб.), Пермский округ (16,6 млн руб.), Березники (13 млн руб.), Чайковский и Кунгурский округа (по 9 млн руб.).

Налог на профессиональный доход – это специальный режим налогообложения для самозанятых, действующий с 2019 года и рассчитанный на 10 лет.

Самозанятые уплачивают налог по сниженным ставкам: 4% или 6% от полученного дохода.

Регистрация в качестве самозанятого позволяет вести легальный бизнес и получать доход без риска штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность. Оформление самозанятости происходит через налоговую службу.

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