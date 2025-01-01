За пять месяцев 2025 года суммарная прибыль предприятий Прикамья сократилась более чем на 15% Она составила 178,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, суммарная прибыль предприятий Пермского края за первые пять месяцев этого года составила 178,4 млрд рублей. Это на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что указывает на снижение прибыльности бизнеса в регионе. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные статистического ведомства.

Среди всех предприятий, действующих в Прикамье, 70,4% завершили период с января по май 2025 года с прибылью. Общая сумма полученной ими прибыли составила 198,6 млрд руб., что, однако, на 9,8% меньше, чем годом ранее. При этом совокупные убытки убыточных организаций увеличились в 2,1 раза, достигнув 20,2 млрд руб.

Промышленные предприятия региона также показали положительный сальдированный финансовый результат в размере 149,9 млрд руб. Доля прибыльных промышленных организаций составила 62,9%. Суммарная прибыль этих компаний достигла 165 млрд руб., что на 13,1% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

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