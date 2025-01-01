В Прикамье зафиксирован резкий спад количества пострадавших от укусов клещей За минувшую неделю в медучреждения региона обратился 341 человек Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Пермском крае отмечено значительное снижение числа граждан, пострадавших от укусов клещей. За последнюю неделю в медицинские учреждения региона обратился 341 человек. Спад активности клещей наблюдается с середины июля. Такие данные привели в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

С начала сезона зарегистрировано 25 990 случаев укусов, включая 4267 у детей. На предыдущей неделе эти показатели составляли 25 649 и 4 232 соответственно.

Укусы клещей зафиксированы на всей территории края. Наиболее опасными остаются Пермь и прилегающие районы. В Пермском округе зарегистрировано 3 646 пострадавших, в Перми — 2 722. В пятёрку лидеров по числу укусов также входят Краснокамский, Добрянский округа и Березники.

Основными местами нападения клещей являются леса (64,2%), садовые участки (26,1%) и придомовые территории (6,7%).

Лабораторные исследования показали, что 49,6% клещей заражены боррелиозом, 3,3% — эрлихиозом, 0,8% — клещевым энцефалитом и 0,4% — анаплазмозом.

Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию, связанную с заболеваниями, передаваемыми клещами, отметили в ведомстве.

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