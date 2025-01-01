Более 180 домов Перми останутся без воды из-за ремонта Водоснабжения не будет больше суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Новогор-Прикамье» сообщил, что на наступившей неделе запланированы работы на сетях по ул. Крупской 76, которые потребуют временного отключения водоснабжения.

Планируется, что отключения пройдут с 10:00 субботы, 2 августа, до 12:00 воскресенья, 3 августа и коснутся домов № 94 на ул. Сибирской; 7а, 9а, 13, 15, 15а, б, в, г, 17а, в, г, д, 17, 19, 19а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а на ул. Чернышевского: 109, 111, 111а, 113, 119 на ул. Островского; 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25 на ул. Красные Казармы и на ул. Белинского, 6Б.





В течение суток вода будет отсутствовать в Мотовилихе на ул. Ушинского, 1, 3, 4, 6, 8; в домах № 50, 59, 67, 70, 71, 76, 78а, 78, 79а, 88, 86, 84, 82, 80, 86а, 84а, 82а, 80а, 92, 90, 93, 89, 87, 91а, 89а, 87а, 87Б, 85, 85а по ул. Крупской; 8, 6/1, 16а, 9, 7, 11, 13, 13А, 14 по ул. Гайдара; 69, 75, 81, 55, 128, 130, 132, 134, 136, 61, 63, 67, 65, 73, 77, 79, 83, 138, 140, 142, 142а ул. Пушкарской; 35В, 37/3, 37/2, 35/3, 35/2, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 61к1, 65 по ул. Старцева; 84, 84а, 82, 86, 86Б, 88, 80, 80а, 64, 62а, 60а, 60, 60б, 58, 58а, 58Б, 115, 113а, 107/7, 111/1, 111/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 105, 105а, 101, 99, 97, 93/6, 74, 91, 95, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 89а по бул. Гагарина.





Кроме того, временно без воды останутся жители ул. Пономарева 91, ул. Тургенева 20, ул. Техническая 1 и 14, ул. Дружбы, 11, 13, ул. Лумумбы 1, 9 и 9А, ул. Макаренко, 32, 34, 36, а также в домов № 80, 82, 84, 86, 96 ул. Юрша; 2, 4, 6, 8 ул. Лякишева; и 37, 39, 39а, 43, 43а, 45 ул. Звонарева.





Также сообщается, что в м/р Городские горки вода будет идти с пониженным давлением.





В ЕДДС Прикамья рекомендовали жителям указанных домов сделать запас воды.

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