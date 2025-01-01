Выезд на «встречку» стал причиной смертельного ДТП в Бардымском округе Прикамья Причины аварии устанавливаются Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Бардымском округе Пермского края днём 1 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция в соцсетях.

Приблизительно в 15:25 по автодороге Оса — Чернушка следовал автомобиль «Каделак». На 43 км трассы водитель выехал на «встречку» и столкнулся с лесовозом «КамАЗ», которым управлял мужчина 1983 г. р.





В результате инциндента пассажир 1976 г. р. получила смертельную травму. Водитель и два пассажира 8 и 17 лет госпитализированы в медучреждение.





В настоящее время на месте ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют все обстоятельства аварии.





В Госавтоинспекции напомнили: водители должны соблюдать ПДД, держать безопасную скорость и дистанцию, учитывать дорожные и погодные условия, а также резко не тормозить и не маневрировать.

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