В Перми в рамках олимпиады юных геологов назвали победителей первых соревнований Состоялось награждение по результатам четырёх конкурсов и выставки Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В Перми в рамках XV Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов были награждены дипломами победители первых геологических соревнований — «Радиометрия», «Нефть и газ», «Организация полевой стоянки» и «Основы техники безопасности». Также были отмечены команды, которые сделали лучшие стенды и доклады к выставке «Геология и мы». Об этом сообщает правительство Пермского края.

На соревнованиях по «Радиометрии» первой в соревнованиях стала команда «Монолит» Дворца детского (юношеского) творчества Перми, второе место — у «Алтайских сорок» и команды «Геобарс» из Татарстана. Почётные места заняли и «Ферсман» из Татарстана и Геологическая школа МГУ из Москвы.





На «Нефти и газе» первое место заняла команда «Серебряный край» из Забайкальского края, за ними «Кузбасс» из Кемеровской области и «Геобарс» из Татарстана. Следом за ними — «Юные геологи» Саратова и «Ферсман» из Татарстана.





В соревновании «Организация полевой стоянки» лучшими стали команды «Серебряный край», «Кузбасс», «Алтайские сороки», «Южный Урал» из Челябинской области и команда «Юные геологи Республики Беларусь».





В «Основах техники безопасности» лучшими по оказанию первой помощи стали «Монолит» из Пермского края, «Алтайские сороки», «Ферсман», «Южный Урал» и «Кузбасс».





На геологический конкурсе «Геология и мы» команда «Монолит» из Пермского края представила лучший стенд.





В целом были выданы дипломы «За профессиональный подход», «За тягу к научным знаниям», «За глубину и точность изложения», «За высокое ораторское искусство», «За профессиональный подход» и «За оригинальность подачи материала».





На олимпиаду юных геологов в Прикамье приехало почти 300 школьников из 29 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Организаторами олимпиады стали краевое минприроды, Роснедра и правительство Пермского края.

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