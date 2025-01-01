В Пермском крае начальника колонии и его бывшего зама отправили в СИЗО Руководители исправительного учреждения обвиняются в злоупотреблении полномочиями Поделиться Твитнуть

Краснокамский городской суд избрал меру пресечения для начальника колонии ФКУ КП-39 и его бывшего заместителя. Их обоих отправили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю

Как пояснили «Новому компаньону» в СК по региону, мера пресечения в виде ареста избрана обвиняемым на два месяца.

Речь идёт о начальнике колонии-поселения в п. Мерзляки Оханского района Михаиле Репетухе. Ранее из этой колонии правозащитникам поступали обращения по нарушению прав осуждённых.

Как писал «Новый компаньон», начальника колонии и его бывшего зама задержали накануне в Краснокамске следователи СК. Обвинение идёт по статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности».

Следствие полагает, что подозреваемые заключили контракт на перевозку картофеля с частным предпринимателем. При этом руководство исправительного учреждения отклонило более выгодные предложения других участников торгов. Как выяснилось, фактически перевозка картофеля осуществлялась за счёт ресурсов самой колонии, а предпринимателю было перечислено свыше 580 тыс. руб. за фиктивные услуги.

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