Пермяк присвоил себе 700 тысяч, которые должен был передать как взятку Он должен был передать деньги за досрочный выход осуждённого из ИК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Он должен был дать взятку в 700 тыс. руб. должностному лицу, но деньги не передал.

Как сообщает пресс-служба СКР Прикамья, в октябре 2024 года мужчина получил денежные средства от некоего гражданина для их передачи в качестве взятки должностным лицам краевого ГУФСИН за незаконное освобождение осуждённого из исправительного учреждения.

«Вместе с тем обвиняемый ввёл гражданина в заблуждение и взятку передавать не намеревался. Действия злоумышленника были пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий ГУФСИН России по Пермскому краю, он был задержан с поличным», — рассказали в ведомстве.

Собранные следственным отделом по Мотовилихинскому району Перми краевого СКР доказательства суд признал достаточными для вынесения злоумышленнику приговора. Виновному назначены наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф.

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