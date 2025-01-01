В Перми стартовал первый акселератор для малых технологических компаний Образовательную программу пройдут 35 компаний Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В Пермском крае стартовал первый акселератор для малых технологических компаний (МТК). Образовательная программа предназначена для тех, кто стремится получить статус малых технологических предприятий и попасть в реестр Минэкономразвития России.

Акселератор открылся 1 августа в пространстве «Точка кипения — Пермь», где собрались представители власти, эксперты, а также наставники программы.





На участие в программе заявилось 70 компаний, из которых выбрали 35, — они работают в сферах, связанных с ИТ, биотехнологиями, ЖКХ, строительством, машиностроением, энергетикой, нефтегазовой и химической промышленностью.





«Главная цель Акселератора — развитие потенциала инновационных компаний региона, как тех, кто только планирует получить статус МТК, так и уже действующих. Мы предоставим им инструменты для увеличения выручки, сопровождая на всех этапах — от обучения до внедрения», — поделилась министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.





В первый день была запущена программа интенсива. Её открыл Руслан Истомин, директор по продукту в Gravity Group, и рассказал, как определить проблемы продукта и работать с запросами клиентов.





Программа акселератора рассчитана на три месяца, итоги подведут 7 ноября. Десять лучших команд представят свои проекты на Всероссийском форуме «Большая разведка» 14 ноября в технопарке Morion Digital.





Инициаторами программы стали правительство Пермского края, проектный офис НТИ, расположенный на базе Агентства инвестиционного развития. Содействие оказали также краевые министерства и институты развития.

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