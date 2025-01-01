Назван срок окончания второго этапа стройки трассы ТР-53 в Перми Также в Минстрое прокомментировали жалобы жителей на шум Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Второй этап возведения трассы ТР-53 в Перми планируется завершить в четвёртом квартале 2026 года. Об этом в Министерстве строительства Пермского края сообщили порталу perm.aif.ru.

Эта дорога, напомним, призвана связать м/р Садовый и м/р Вышка-2.

Также в Минстрое прокомментировали жалобы жителей ЖК «Грибоедовский» на шум из-за забивки свай на строительстве трассы, которое ведётся и после 23 часов.

«Новую дорогу очень ждут жители Перми. Она необходима для развития транспортной сети города. Просим отнестись с пониманием и терпением к проведению строительно-монтажных работ», — ответили в Минстрое региона, добавив, что уже обратились к подрядчику с просьбой скорректировать график работ.

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