Пермское УФАС пресекло незаконный сбор при онлайн-покупке автобусных билетов Перевозчик брал 7% от стоимости билета Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС проверило сайт по продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы avperm.ru и обнаружило нарушение прав пассажиров со стороны одного из перевозчиков.

Пассажиры жаловались, что ООО «АВ-Комфорт» на сайте взимает сервисный сбор в размере 7% от стоимости билета. В компании объяснили это затратами на услуги бухгалтера.





При этом по закону стоимость проезда имеет тарифы, где включены все расходы перевозчика. УФАС пояснили, дополнительные сборы с пассажиров незаконны. Антимонопольщики пришли к выводу, что ООО «АВ-Комфорт» пользуется своим положением на рынке и навязывает невыгодные условия, ущемляет интересы пассажиров, а действия компании противоречат закону о защите конкуренции.





ООО «АВ-Комфорт» выдано предупреждение о прекращении взимания с пассажиров сервисного сбора в любом размере при продаже билетов на сайте avperm.ru. Организация должна отчитаться о выполнении требования до 5 августа этого года.

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