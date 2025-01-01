В Перми за неуплату налогов осуждён директор коммерческой фирмы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен обвинительный приговор руководителю пермской компании. Он был признан виновным в сокрытии средств, предназначенных для погашения налоговой задолженности, что является преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Следствие установило, что с сентября по октябрь 2024 года, занимаясь строительством дорог, осуждённый, зная о долгах по налогам и сборам, распоряжался средствами компании в размере, превышающем 3,5 млн руб., по своему усмотрению, игнорируя интересы государства и организации.

В ходе расследования, по запросу следствия, на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму, превышающую 3,5 млн руб.

Суд назначил виновному наказание в виде денежного штрафа.

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