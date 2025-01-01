МЧС предупредило жителей Прикамья о грозах 2 августа Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 2 августа в некоторых районах края ожидается грозовая активность. В связи с надвигающейся непогодой, Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно советует соблюдать меры предосторожности.

Людям внутри помещений во время грозы необходимо плотно закрыть все оконные и дверные проёмы, а также дымоходы; отключить от сети все электрические приборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается стоять вблизи окон, а также разговаривать по телефону, прижимая его к ухе. При необходимости можно использовать громкую связь.

Если гроза застала на улице, то следует срочно найти безопасное убежище. Лучшим вариантом будет ближайшее здание, например, магазин или кафе. Нельзя укрываться от непогоды на автобусных остановках или под другими металлическими конструкциями.

Если гроза застала вас в автомобиле, остановитесь и дождитесь окончания грозы, не открывая окон.

На открытой местности можно укрыться в низине, например, в канаве или овраге. Вариант: присесть на корточки, опустив голову и обхватив колени руками.

Не рекомендуется приближаться к линиям электропередачи.

Телефоны для экстренной связи: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).

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