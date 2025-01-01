В Свердловском районе Перми расселили три аварийных дома Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершено расселение трёх аварийных домов, сообщили в городском департаменте жилищных отношений. Все они находятся на одной улице в Свердловском районе.

По адресу ул. 1-я Бахаревская, 26 находился дом, включавший восемь квартир, общей площадью 302,4 кв. метра, в которых проживали 26 человек. Дом №49 по той же улице вмещал 16 квартир, занимавших 630 кв. м, где проживал 41 жилец. В доме №51 располагались восемь жилых помещений общей площадью 238,8 кв. м, в которых проживали 25 человек. Все обитатели этих аварийных домов получили либо финансовую компенсацию, либо новые, более комфортные условия проживания.

Процесс расселения аварийного жилого фонда осуществляется в рамках региональных и муниципальных программ.

Для получения консультаций по вопросам расселения и подробной информации о порядке получения компенсаций жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений, расположенное по адресу: ул. Максима Горького, 18. Консультации предоставляются по телефонам 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

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