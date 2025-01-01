Минимущества выдало разрешение на строительство общественного центра в Перми Он появится на улице Борцов Революции Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство общественного центра по ул. Борцов Революции, 153а в Перми. Как сообщили в администрации города, подрядчик уже приступил к работам. Ранее была изготовлена проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Одноэтажное здание будет включать в себя фойе, гардероб, кабинеты, санитарные узлы, технические и подсобные помещения, а также актовый зал. Центр рассчитан на 49 посетителей и предоставит возможности для работы ТОС, Совета ветеранов, молодежных и общественных организаций района. Также предусмотрен кабинет для приема граждан участковым. Планируется завершить строительство к концу 2025 года.

В мэрии напомнили, что в настоящее время также ведётся строительство ещё двух общественных центров: на ул. Промысловой и на ул. Бродовское кольцо. Завершение этих объектов запланировано на 2025 и 2026 годы соответственно.

В Перми в настоящее время функционирует 50 общественных центров, которыми активно пользуются более 160 различных общественных организаций.

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