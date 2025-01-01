В пермской сети магазинов «Маяк» продавали фальсифицированное масло В анализах нашли несоответствие Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В Перми сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили на прилавках магазина «Маяк» фальсифицированное сливочное масло.

Ведомство начало внеплановую проверку в пяти магазинах сети (ООО «Восторг 52»). В двух магазинах было взято семь проб продукции для оценки её качества и безопасности.





По результатам лабораторных анализов, проведённых в ФГБУ «ВНИИЗЖ», обнаружились несоответствия в двух пробах сливочного масла производства ООО «Касленд» (Московская обл.) и ООО «Удмуртское молоко» (Удмуртская Республика).





ООО «Восторг 52» отправили письмо о фальсификате, но за десять дней компания не разработала программу мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также не согласовала её с Управлением.





Во вторник, 29 июля, Россельхознадзор привлёк ООО «Восторг 52» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.46.2 КоАП РФ, компания оштрафована.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.