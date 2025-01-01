Пермский край оказался в числе регионов-лидеров по спросу на инкассаторов Доля таких вакансий от общего числа составляет 4% Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

Пермский край вошёл в топ-10 российских регионов по спросу на инкассаторов. Доля открытых вакансий в регионе составляет 4% от общего числа в стране. Об этом со ссылкой на hh.ru сообщает «Рифей».

Сильнее всего в инкассаторах нуждаются в Свердловской области, на которую приходится 21%, или каждая пятая вакансия в стране. Всего в регионе требуется 516 инкассаторов. На втором месте оказался Башкортостан — 271 вакансия, 11%, третье место занял Татарстан — 129 вакансий, 5%. Доля открытых вакансий в Москве от общего числа составила тоже 5%, всего в столице сейчас насчитывается 116 предложений о работе.

Следующие строчки заняли регионы, в которых доля таких вакансий составляет 4%: Нижегородская (99 вакансий), Московская (96) области, Прикамье (92) и Челябинская область (86).

В целом за первое полугодие в России было опубликовано 2,4 тыс. предложений о работе для инкассаторов (-2% за год). Средняя зарплата в вакансиях составила 68,2 тыс. руб. (+15%). Самые высокие предложения — в Московской области (115,3 тыс. руб.), Москве (112,5 тыс. руб.) и Хабаровском крае (90 тыс. руб.).

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