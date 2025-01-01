В Прикамье осудят местного жителя, отравившего метанолом трёх человек Все трое скончались Поделиться Твитнуть

Следственный отдел по Чердынскому району СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (неумышленное причинение смерти трем лицам).

Следствие выяснило, что в декабре 2024 года обвиняемый купил на железнодорожном вокзале Саратова у неизвестного три пластиковые бутылки по 1 литру с метанолом концентрацией 96%, что намного превышает допустимые санитарные нормы. Этот химикат входит в список ядовитых веществ, запрещённых к свободной продаже в РФ.

Следствие установило, что, хотя обвиняемый точно не знал, что в жидкости метанол, он понимал опасность употребления продукта, так как тара была без маркировки и куплена не в магазине. Однако он не ограничил доступ к опасной жидкости для других людей, живущих с ним в доме.

Так, 1 июня 2025 года родственница обвиняемого выпила часть жидкости с метанолом и умерла. Затем, со 2 по 3 июня 2025 года, обвиняемый передал часть жидкости двум жителям Чердыни, которые, выпив её, тоже умерли от отравления метанолом.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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