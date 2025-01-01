Стала известна программа Пермского форума развития «Города будущего» Событие состоится в конце августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 22 и 23 августа состоится Пермский форум развития «Города будущего». Это мероприятие станет ключевой федеральной платформой для обмена опытом в области цифровых решений, градостроительства и технологий устойчивого развития. Форум состоится в КВЦ «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59).

Форум соберёт представителей власти, бизнеса, IT-индустрии, экспертов и общественных организаций для обсуждения важных аспектов развития городской среды: цифровизации, строительства, ЖКХ, транспорта, архитектуры, безопасности и креативных индустрий.

В программе — пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентации и деловая гостиная «Умный город» для прямого диалога с ведомствами и заказчиками. Планируется подведение итогов и награждение лидеров индекса цифровизации «IQ городов», обсуждение роли креативных индустрий и визионерская сессия с Артемием Лебедевым. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Также состоятся IV Молодежный форум «Наше будущее — Новые лица» и первый Всероссийский конкурс молодежных проектов с использованием российских IT-решений.

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