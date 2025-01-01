Директора риэлторской фирмы в Прикамье осудят за мошенничество Общий ущерб от его противозаконных действий оценивается почти в 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Следственным отделом МВД России по Краснокамскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина, имеющего богатое криминальное прошлое. Ему инкриминируется совершение преступления, квалифицируемого ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере»), а также восьми эпизодов преступлений, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее потерю жилья»).

Обвиняемый с 2008 года являлся основателем и директором фирмы, специализирующейся на операциях с недвижимостью, включая сделки с использованием государственных и региональных сертификатов материнского капитала.

По данным следствия, с 2008 по 2021 год фигурант предлагал жительницам Пермского края незаконно обналичить материнский капитал, используя фиктивные сделки купли-продажи недвижимости. Одновременно он подыскивал владельцев квартир и комнат, которым обещал плату за участие в этих фиктивных сделках. После оформления необходимых документов право собственности на объекты переходило к «покупателям». В результате чего владельцы квартир лишались своего имущества.

Общий ущерб от его противозаконных действий оценивается более чем в 5,7 млн руб.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

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