Дело угрожавшего продавцам гранатой пермяка передано в суд Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратурой Александровска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (выражение угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В феврале 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин явился в продуктовый магазин с предметом, внешне напоминавшим ручную гранату, и начал угрожать продавцам применением данного предмета в торговом зале. Довольный реакцией женщин, воспринявших его действия как настоящую угрозу, он беспрепятственно покинул место происшествия. Впоследствии подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

За совершение подобного рода преступления действующим уголовным законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Данное уголовное дело передано прокурором в судебные органы для рассмотрения по существу.

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