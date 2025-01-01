Анатолий Дашкевич покинул пост начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Врио руководителя ФКУ назначен Сергей Красильников Поделиться Твитнуть

Анатолий Дашкевич

Константин Долгановский

Анатолий Дашкевич, ранее занимавший должность заместителя главы Перми, оставил пост руководителя федерального управления автомобильных дорог «Прикамье». Согласно информации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», 31 июля стало последним днём его работы в данной должности.

Уход бывшего чиновника из регионального подразделения Росавтодора связан с окончанием действия трудового соглашения. Причины, по которым контракт с Дашкевичем не был возобновлен, остались без комментариев.

Врио руководителя ФКУ назначен Сергей Красильников.

Дашкевич с 2004 по 2007 год руководил городским управлением внешнего благоустройства, с 2008 по 2009 год занимал пост генерального директора ОАО «Пермавтодор». В 2012 году вернулся в администрацию, где вновь стал отвечать за дорожное хозяйство и транспортную инфраструктуру города. Покинул администрацию Перми в 2021 году и тогда же был назначен начальником ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Упрдор «Прикамье» осуществляет организацию работ, связанных с поддержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством федеральных трасс, находящихся в регионе. До назначения Анатолия Дашкевича учреждение возглавлял Виталий Голиков, который впоследствии перешёл в центральный аппарат Росавтодора в Москве на должность руководителя управления эксплуатации автомобильных дорог.

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