Прокуратура Пермского края выявила нарушения в эксплуатации парома и судна Они перевозили автомобили без лицензии Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Пермском крае транспортная прокуратура проверила исполнение закона в судоходстве и пресекла нарушения в сфере безопасности и лицензирования деятельности. Об этом сообщается в соцсетях надзорного ведомства.

Речь идёт о несамоходном пароме «К-2820» и судне «Седой Урал». В ходе инспекции было выявлено, что водный транспорт нарушал техрегламент о безопасности и перевозил автомобили на барже-площадке без лицензии на перевозку опасного груза, «которая является обязательной для осуществления перевозок транспортных средств на барже».





В связи с этим транспортная прокуратура внесла представление руководителю организации, были также возбуждены административные дела по «осуществлению деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии» (ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ) и «нарушение требований технических регламентов» (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).





Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.

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