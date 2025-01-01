На конкурс профмастерства среди строителей в Пермском крае поступило более 100 заявок Он состоится 9 августа на эспланаде Поделиться Твитнуть

Фото: Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей»

На заседании краевого правительства министр строительства Артем Габдрахманов представил информацию о конкурсе «Настрой». Организатором мероприятия выступает Министерство строительства Прикамья совместно с региональной Ассоциацией «Пермские строители», и проводится конкурс уже в третий раз.

В этом году конкурс состоится в Перми 9 августа на городской эспланаде. От участников поступило уже более 100 заявок от 27 организаций из разных городов региона, включая Пермь, Соликамск, Кунгур и Чернушку.

Лучшие представители отрасли будут определены в 6 номинациях: монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик, а также в командной номинации «Лучшая служба заказчика». Впервые на конкурсе будут соревноваться плиточники.

Партнерами конкурса являются крупные игроки строительной индустрии и поставщики материалов.

Кроме соревнований, будет проведен фестиваль «Город, где строят мечты», который завершится концертом с участием группы «Вирус».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.