В Перми остановка «Улица Локомотивная» будет временно перенесена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Остановка «Улица Локомотивная» будет временно перенесена из-за реконструкции площади Гайдара. Об этом сообщает администрация Перми.

С 1 августа в Перми начнутся работы по реконструкции площади Гайдара, в связи с чем будет демонтирован остановочный пункт «Ул. Локомотивная». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.





В качестве альтернативы будут организованы две новые остановки по ул. Ленина — по обе стороны дороги в районе «Сада камней». До их установки пассажирам рекомендуется пользоваться ближайшими остановочными пунктами: «Сквер им. Олега Новосёлова» (ул. Петропавловская) и «Ул. Хохрякова» (на пересечении улиц Екатерининской и Ленина).





Актуальное расписание маршрутов, изменения в движении транспорта и другие сведения доступны на сайте МКУ «Гортранс», в его мобильной версии, а также в официальных источниках: группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и Telegram-канале.

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