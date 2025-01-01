В Пермском крае вырос интерес к профессиональному образованию по рабочим специальностям Спрос на курсы электриков и плотников увеличился в 2,9 раза Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

По данным анализа платформы «Авито Услуги», во втором квартале 2025 года значительно увеличился спрос на образовательные программы для рабочих профессий. Наибольшей популярностью пользуются специальности в строительстве, технической сфере, индустрии красоты и кулинарии. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе «Авито».

Актуальность рабочих профессий подтверждается и данными ВЦИОМ, согласно которым каждый второй россиянин считает, что они предлагают достойную оплату труда, а 70% уверены в их востребованности на рынке труда.

Особый интерес проявляется к обучению специальностям, необходимым в ключевых секторах экономики. Во втором квартале этого года в Прикамье спрос на курсы электриков и плотников увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обучение столярному делу стало популярнее в 2,3 раза, спрос на курсы слесарей вырос вдвое, а интерес к обучению сантехников увеличился на 21%.

В Перми обучение электриков стало востребованнее в 3,2 раза, плотников — в 2,5 раза, столяров — в 2,2 раза, слесарей — в 2,1 раза, а интерес к курсам сантехников вырос на 50%.

Повышенный спрос повлёк за собой и увеличение предложения. В частности, количество объявлений о курсах и программах для подготовки плотников на платформе выросло в 5,6 раза, электриков — в 5,2 раза, столяров — в 2,1 раза, слесарей — в два раза, а сантехников — на 24%.

В Перми число предложений по обучению электриков увеличилось в 3,1 раза, плотников — в 2,5 раза, слесарей — на 87%, столяров — на 71%, а сантехников — на 33%.

Сохраняется также устойчивый интерес к профессиям в сфере услуг и кулинарии. В Пермском крае курсы и школы парикмахеров стали пользоваться большей популярностью, показав рост в 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на курсы поваров-пекарей увеличился в 2,2 раза, а предложение — в 5,8 раза.

В Перми спрос на данные курсы вырос в 2,3 раза, а предложение — в 2,6 раза.

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