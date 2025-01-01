В Пермском крае вырос интерес к профессиональному образованию по рабочим специальностям
Спрос на курсы электриков и плотников увеличился в 2,9 раза
По данным анализа платформы «Авито Услуги», во втором квартале 2025 года значительно увеличился спрос на образовательные программы для рабочих профессий. Наибольшей популярностью пользуются специальности в строительстве, технической сфере, индустрии красоты и кулинарии. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе «Авито».
Актуальность рабочих профессий подтверждается и данными ВЦИОМ, согласно которым каждый второй россиянин считает, что они предлагают достойную оплату труда, а 70% уверены в их востребованности на рынке труда.
Особый интерес проявляется к обучению специальностям, необходимым в ключевых секторах экономики. Во втором квартале этого года в Прикамье спрос на курсы электриков и плотников увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обучение столярному делу стало популярнее в 2,3 раза, спрос на курсы слесарей вырос вдвое, а интерес к обучению сантехников увеличился на 21%.
В Перми обучение электриков стало востребованнее в 3,2 раза, плотников — в 2,5 раза, столяров — в 2,2 раза, слесарей — в 2,1 раза, а интерес к курсам сантехников вырос на 50%.
Повышенный спрос повлёк за собой и увеличение предложения. В частности, количество объявлений о курсах и программах для подготовки плотников на платформе выросло в 5,6 раза, электриков — в 5,2 раза, столяров — в 2,1 раза, слесарей — в два раза, а сантехников — на 24%.
В Перми число предложений по обучению электриков увеличилось в 3,1 раза, плотников — в 2,5 раза, слесарей — на 87%, столяров — на 71%, а сантехников — на 33%.
Сохраняется также устойчивый интерес к профессиям в сфере услуг и кулинарии. В Пермском крае курсы и школы парикмахеров стали пользоваться большей популярностью, показав рост в 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на курсы поваров-пекарей увеличился в 2,2 раза, а предложение — в 5,8 раза.
В Перми спрос на данные курсы вырос в 2,3 раза, а предложение — в 2,6 раза.
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