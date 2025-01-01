Прикамский минздрав рассказал о самочувствии двухлетней девочки, выпавшей из окна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой минздрав сообщил о состоянии девочки, которая выпала из окна в Добрянке. Инцидент случился 29 июля.

Как сообщала местная газета «Зори Плюс», двухлетняя девочка выпала со второго этажа жилого дома, навалившись на сетку от насекомых. В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что ребенка доставили в больницу.

«Ребёнок был направлен на госпитализацию, ей проведены необходимые диагностика и лечение. Сегодня она была выписана из стационара», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.





Сейчас СУ СКР по Пермскому краю выясняет все обстоятельства произошедшего.

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